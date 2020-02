MPWiK zapłaci 10 milionów za zrzut ścieków do Wisły. Opłata nie może dotknąć mieszkańców

Wody Polskie poinformowały, że obciążają MPWiK opłatą dodatkową w wysokości 10 501 540 złotych. Sprawa dotyczy awarii z sierpnia zeszłego roku. Wtedy, w ciągu dwóch tygodni, do rzeki zrzuconych zostało trzy i pół miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków.

-

Opłata podwyższona została naliczona za to, że urządzenie wodne, którym dokonano zrzutu – kolektor burzowy – nie ma pozwolenia na zrzut nieoczyszczonych ścieków

– mówi nam Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich.

Nie jest to kara dla MPWiK, a opłata wyliczona na podstawie ilości zrzuconego materiału. Jak słyszymy, spółka i tak co roku płaci za zrzut, najczęściej wody burzowej. Konkretną kwotę wylicza się na podstawie ilości materiału wpuszczonego do Wisły. Gdyby trafiała tam tylko deszczówka MPWiK i tak zapłaciłoby, jednak zdecydowanie mniej, bo 2,1 mln zł.