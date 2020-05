Mr. Pancake, Warszawa. Słynna naleśnikarnia zamyka restaurację na Marszałkowskiej. "Wrócimy silniejsi!"

fot. pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne

Branża gastronomiczna to jedna z najsilniej odczuwających gospodarcze skutki epidemii koronawirusa. Przekonali się o tym również właściciele niezwykle popularnej warszawskiej naleśnikarni. Biznes prowadzony od blisko dekady został zrujnowany przez 50 dni lockdownu. Mimo to, Mr. Pancake wkrótce znów ma być gotowy, by przyjmować kolejnych gości. Szczegóły w artykule poniżej.