Multimedialny Park Fontann, Warszawa 2020. Co z pokazami w czasach koronawirusa? Miasto mówi, jak będzie w tym roku

- Głęboko wierzymy, że pokazy odbędą się jeszcze w tym sezonie , w spokojnej atmosferze, bez obaw o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników. Tegoroczny spektakl jest już gotowy i zaprezentujemy go tak szybko, jak tylko będzie to możliwe - mówi Stołeczna Estrada.

Jak w tym roku będzie funkcjonował Multimedialny Park Fontann, który swoją premierę ma zawsze w maju? Czy w związku z pandemią koronawirusa będą odbywać się spektakularne pokazy obrazu, wody, muzyki i świateł? O to zapytaliśmy w stołecznym ratuszu. - W tym roku fontanny w mieście nie będą uruchomione, dotyczy to także fontann na Podzamczu. W związku z tym nie odbędą się także wieczorne, weekendowe pokazy multimedialne. Odwołanie pokazów związane jest także z zakazem organizacji imprez masowych - mówi nam Karolina Gałecka, rzecznik prasowy urzędu m.st. Warszawy.

Multimedialny Park Fontann, Warszawa 2020. Co z pokazami w c...

Niespodzianka dla warszawiaków

Okazuje się, że Stołeczna Estrada przygotowała coś w zamian. - Wielkimi krokami zbliża się 1. maja. Od wielu lat tego dnia prezentowaliśmy premierowy spektakl w Multimedialnym Parku Fontann. Ten rok jest jednak wyjątkowy i my również szykujemy wyjątkową niespodziankę - mówią organizatorzy. Co to będzie? O tym Stołeczna Estrada poinformowała na Facebooku. - Czekając na premierę nowego sezonu pokazów fontann na Podzamczu, przygotowaliśmy cykl wydarzeń online. Legendy warszawskie, które były inspiracją dla dotychczasowych pokazów w Multimedialnym Parku Fontann, przeczyta plejada polskich aktorów: Dorota Stalińska, Joanna Koroniewska, Zbigniew Zamachowski i Adam Bauman. Tekstom będą towarzyszyły archiwalne filmy ze zrealizowanych spektakli i... konkursy z nagrodami - czytamy informację. Pierwsza transmisja odbędzie się w najbliższy piątek 1 maja o 19.00 na facebooku Multimedialnego Parku Fontann i Stołecznej Estrady oraz stronie www: estrada.com.pl/.