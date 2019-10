Mur Getta Warszawskiego przejdzie remont. Prace konserwatorów rozpoczną się lada dzień

Mur Getta Warszawskiego przejdzie remont

W najbliższych dniach rozpocznie się zapowiadany remont zabytkowego muru Getta Warszawskiego przy ul. Siennej. Prace będą trwać około miesiąc. – Na Woli znajduje się wiele historycznych miejsc związanych z II Wojną Światową i Powstaniem Warszawskim, a mur Getta jest jednym z najważniejszych z nich _ - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. Miejsce to jest popularnym punktem wśród turystów. Co roku setki tysięcy osób przybywa na Sienną, aby zobaczyć mur. - Dlatego naszym obowiązkiem było nadanie temu miejscu wyglądu, który pasowałby do jego rangi historycznej_– dodaje burmistrz Woli.

Gabloty, ławki i informatory

W planach jest m.in. rozebranie kilku warstw cegły i ponowne ich wmurowanie, usunięcie tynków ze ścian muru, wykonanie uzupełnień na całej powierzchni muru, a także zabezpieczenie całej konstrukcji i pokrycie jej środkiem zabezpieczającym przed wilgocią. Wokół muru pojawią się gabloty na czasowe ekspozycje, tablice informacyjne oraz elementy małej architektury.