Mural Kobego Bryanta w Warszawie? Mieszkańcy stolicy chcą oddać hołd zmarłej legendzie koszykówki i namalować wielki wizerunek sportowca na boisku przy stacji metro Wilanowska. Szczegóły w tekście poniżej.

Mural Kobego Bryanta w Warszawie Ogromny mural Kobego Bryanta na warszawskim boisku do koszykówki - w ten sposób mieszkańcy stolicy chcą oddać hołd zmarłej legendzie. - Kiedy tylko usłyszeliśmy o katastrofie helikoptera, w którym zginął tragicznie Kobe Bryant i jego 13-letnia córka Gigi, od razu zaczęliśmy myśleć, co możemy zrobić, by z klasą uczcić pamięć jednego z największych sportowców w historii - czytamy wpis mieszkańców Warszawy na portalu zrzutka.pl, gdzie obecnie trwa zbiórka pieniędzy na realizację projektu. Inspiracją do stworzenia muralu stały się podobne projekty w stolicy Filipin, Manili, gdzie miłośnicy koszykówki jakiś czas temu oddali w ten sposób hołd sportowcowi. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.

- Wyobraźcie sobie, że gracie przy pięknej pogodzie, na pięknym boisku, do którego sami się dołożyliście, a przy tym upamiętniliście Kobe'ego i zrobiliście to najlepiej jak umiecie - piszą pomysłodawcy.

Boisko z muralem Do realizacji pomysłu zostało wytypowane boisko przy metrze Wilanowska, które jest bardzo dobrze znane koszykarzom. Obiekt czeka też na odrestaurowanie.- Zarządca boiska daje zielone światło, a my pytaliśmy najlepszą firmę od realizacji tego rodzaju projektów w Warszawie Good Looking Studio i wiemy, że TO SIĘ DA ZROBIĆ - informują inicjatorzy. ZOBACZ TEŻ: Muraloza w Warszawie. Najciekawsze murale, które powstały w tym roku w stolicy [TOP 13]

Cel to 100 tys. zł Inicjatorzy potrzebują 100 tys. zł na realizację swojego pomysłu. W tym celu została uruchomiona zbiórka internetowa (link tutaj), gdzie każdy może dorzucić coś od siebie. Akcja cieszy się szaloną popularnością. Do tej pory ponad 400 osób przelało pieniądze, dzięki czemu w kilkadziesiąt godzin udało się zebrać prawie 10% kwoty. - Chcemy oddać boisko do użytku symbolicznie 24 sierpnia, w Kobe Bryant Day. Byłoby to piękne uwiecznienie jego legendy w Polsce- czytamy w opisie projektu.