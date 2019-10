Mural Kory został zniszczony. Ktoś pomazał twarz artystki [ZDJĘCIA]

Mural przedstawiający zmarłą w ubiegłym roku Korę został zniszczony. Nieznani jak dotąd sprawcy narysowali trudny do rozszyfrowania bohomaz na twarzy artystki. Choć nie jest on pokaźnych rozmiarów to psuje ogólny wygląd dzieła. Jak poinformowała nas Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji, policjanci jak na razie nie mają żadnego zgłoszenia, zawiadomienia w tej sprawie.