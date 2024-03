Muzeum Czekolady w Warszawie. Wedel otwiera w stolicy wyjątkowe miejsce. Niezwykły budynek jest już prawie gotowy

Muzeum zostanie otwarte dla warszawiaków i turystów jesienią tego roku. Na czele słodkiej wizytówki stolicy stoi Robert Zydel, który przez ostatnie trzy lata kierował Państwowym Muzeum Etnograficznym.

Marka Wedel od zawsze związana jest z moim rodzinnym miastem, dlatego cieszę się, że mogę być częścią projektu, który z pewnością dołączy do listy kultowych atrakcji na warszawskiej mapie. To jedyne miejsce o takiej skali w Europie Środkowo-Wschodniej, w dodatku nawiązujące do historii rodziny Wedlów, którzy byli jednymi z twórców czekoladowych dziejów w Polsce. Poprzez interaktywne wystawy, zapachy, smaki i tekstury, inspirujemy zmysły i dzielimy się pasją do czekolady, pozwalając naszym gościom odkrywać tajemnice wyjątkowego procesu jej tworzenia - powiedział Robert Zydel.