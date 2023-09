Muzeum Gazowni Warszawskiej. Darmowe atrakcje na weekend

Co dzieje się w Muzeum Gazowni Warszawskiej?

Jak tłumaczy nam Kinga Szewczyk, prezes Fundacji PGNiG, muzeum skierowane jest głównie do "sąsiadów" z Woli i mieszkańców Warszawy. Placówka organizuje też lekcje chemii i fizyki dla dzieci, które nawiązują do dziedzictwa jednego z największych polskich naukowców - Ignacego Łukasiewicza.

- Przygotowaliśmy programy edukacyjne z myślą o rodzinach z małymi dziećmi, które odbywają się w weekendy. Poza tym organizujemy też zajęcia dla szkół w całej Polsce. Sztandarowy program "Być jak Ignacy" nawiązuje do wielkiego odkrywcy - Ignacego Łukasiewicza. Ma on w sobie dwa cele: pokazywanie młodym ludziom, że w Polsce żyło i żyje wielu odkrywców, a poza tym przez program edukujemy dzieci do nauki przez doświadczenia - tłumaczy Kina Szewczyk.