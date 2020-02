Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Od dziś można odwiedzać nowoczesną placówkę w Wilanowie

Wystawa opowiada historię dwóch patronów Muzeum – Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego – na tle stulecia, w którym żyli. Jej ramy chronologiczne obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 roku (śmierć Jana Pawła II). Ekspozycja ukazuje wpływ obu bohaterów Muzeum na losy Kościoła i Polski, ich wkład w zachowanie wiary i tożsamości narodowej, kulturowej Polaków oraz obalenie komunizmu.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia z ekspozycji

Do Muzeum wchodzi się do niego przez drzwi po prawej stronie od wejścia głównego. Po przejściu przez kołowrotek, zwiedzający wjeżdżają na 3 piętro. Ze względu na nietypową wysokość pięter, odpowiada to wysokości 8 piętra.

Architektura narzuca specyficzną ścieżkę zwiedzania opartą na planie koła. Ponad dwa tysiące metrów kwadratowych jest podzielonych na kilkanaście stref merytorycznych: Dom: Zuzela, Polska, Okupacja, Będziesz miłował, Dialog?, Mamo!, Zło dobrem zwyciężaj: PRL, Sobór, Pokój łez, Pontifex – Budowniczy Mostów, Miastu i Światu, Dekalog oraz Kraków i Innowator.

Każda z nich jest osobną przestrzenią akustyczną, pozwalającą na prezentację wielkoformatowych projekcji, które razem z zawartością merytoryczną i obrazami tworzą wrażeniową całość.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Adres, godziny otwarcia