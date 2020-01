Muzeum Neonów w Warszawie wśród najciekawszych w Europie według "The Guardian"

Neon Muzeum, Warszawa

,,12 of the best city museums in Europe" to niedawno opublikowany ranking na łamach brytyjskiego dziennika "The Guardian". Wśród dwunastu wymienionych placówek znalazło się także warszawie Neon Muzeum. Na liście jest też Muzeum Narodowe Islandii w Reykjaviku, Dom Muzyki w Wiedniu, Palazzo Massimo w Rzymie, Muzeum Etnograficzne w Prisztinie, Muzeum Motoryzacji i Mody w Maladze oraz Muzeum Alberta Kahna w Paryżu.

Muzeum w opuszczonym magazynie

Co "The Guardian" pisze o warszawskim muzeum neonów? - Nieoczekiwane oświecenie w zaułku z opuszczonym magazynem! Kiedy przedsiębiorcy na zachodzie używali neonów, aby zachęcić klientów do kupowania piwa, papierosów, hamburgerów oraz seksu, podczas zimnej wojny państwo polskie za pomocą świetlnych reklam poprawiało nastroje robotników na ponurych ulicach. Rozkoszuj się ciepłym żarem propagandy artystycznej w wyjątkowym muzeum na warszawskiej Pradze - czytamy w "The Guardian".