Muzeum Polskiej Wódki. 13 stycznia będzie można za darmo zwiedzić to piękne miejsce

Z tej okazji, w poniedziałek 13 stycznia 2020, Muzeum Polskiej Wódki w Praskim Centrum Koneser, udostępni zwiedzającym swoje zbiory za darmo. Goście zwiedzą Muzeum pod opieką przewodnika, który opowie nie tylko o produkcji i dawnych recepturach, ale przede wszystkim o znaczeniu i miejscu Polskiej Wódki w historii, kulturze i gospodarce na przestrzeni wieków. Będzie to niezwykła podróż w czasie, pełna interesujących, mało znanych i zaskakujących faktów.

Czym jest polska wódka?

A czym właściwie jest Polska Wódka?

W latach 30. Pablo Picasso stwierdził, że „trzy niezwykłe wynalazki XX wieku to blues, kubizm i Polska Wódka”. By trunek mógł być oznaczony jako Polska Wódka musi on być produkowany z ziemniaka lub jednego z pięciu polskich zbóż – żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia lub pszenżyta. Dodatkowo, uprawa surowców musi być prowadzona na terenie naszego kraju.

Woda, wódka, wódeczka....

Ok. XIII wieku powstała pierwsza chrześcijańska nazwa tego wysokoprocentowego napoju - alcol, w Polsce zaś pojawiło się określenie zapożyczone z języka łacińskiego – aqua vita, co oznaczało „wodę życia”. Nazwa ta, przy szybkiej wymowie, została przekręcona w „okowitę”. W XV wieku, słowo „wódka” uznano za zdrobnienie „wody” i używano do określenia małych zbiorników wodnych. Aby zyskało ono swoje dzisiejsze znaczenie, musiało upłynąć trochę czasu.