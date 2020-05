Muzeum Powstania Warszawskiego powróci 3 czerwca. Dużo się zmieni

Muzeum powstania - kiedy otwarcie?

Muzeum Powstania Warszawskiego zapowiada ponowne otwarcie dla zwiedzających od 3 czerwca 2020. Ci, którzy nie będą mogli odwiedzić placówki osobiście, mogą posłuchać o wydarzeniach powstańczych online. Na gości czekają natomiast zmiany. Przy eksponatach dostępne będą specjalne kody QR, które będziemy mogli zeskanować telefonem. Kod przeniesie nas na stronę WWW muzeum, gdzie posłuchać będzie można o eksponatach.

Muzeum Powstania - nowe godziny otwarcia

Niestety, nie zobaczymy wszystkich eksponatów. Wyłączone dla gości pozostaną m.in.szufladki z biogramami i niektóre inne eksponaty. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko związane z panującą epidemią. Jak na razie, nie będzie także możliwe zwiedzanie muzeum grupowo. Wszystko z uwagi na przepisy o zachowaniu minimalnego odstępu między poszczególnymi osobami.

Do muzeum przyjść będziemy mogli w każdy dzień z wyjątkiem wtorku, od 10 do 18:00. We wtorki muzeum będzie nieczynne. Bilety będzie można zakupić także przez Internet.