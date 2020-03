Muzeum Powstania Warszawskiego wirtualnie. Placówka zaprasza na lekcje historii online i spacery po muzealnej ekspozycji

Muzeum Powstania Warszawskiego online

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, kilka dni temu rząd zdecydował o zamknięciu instytucji kultury. Filharmonie, opery, teatry, muzea czy kina będą nieczynne aż do odwołania. Niektóre z placówek zapowiadają jednak przeniesienie się do internetu. Wśród nich jest m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, które od 16 marca na swoim oficjalnym Facebooku będzie emitować dwa bloki tematyczne lekcji historii: poranny, który skierowany będzie do dzieci, oraz popołudniowy przeznaczony dla studentów i dorosłych.