Muzeum z Klasą otwarto w Wawrze. Zobaczycie tu m.in. jak 120 lat temu wyglądała lekcja chemii. To jedyna taka placówka w Polsce

Muzeum z Klasą zostało otwarte przy ul. Płowieckiej 77, w tzw. Murowance , czyli historycznym budynku najstarszej szkoły w Wawrze. Swoją siedzibę ma tam Fundacja na rzecz Wielkich Historii, zajmująca się edukacją historyczną i popularyzacją historii. Dzięki różnym inicjatywom o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, jak konkursy czy wystawy, odpowiada na wyzwania współczesności bazując na doświadczeniach minionych pokoleń. Swoje programy kieruje przede wszystkim do szkół i uczniów. Fundacja tworzy również muzea wirtualne, poświęcone m.in. Tadeuszowi Kościuszce i Polskiemu Państwu Podziemnemu.

Ponad tysiąc artefaktów, wśród nich ławka z XIX wieku

Można tam zobaczyć, jak wyglądały przed laty lekcje chemii czy kaligrafii i oglądać eksponaty zbierane od kilku lat, m.in. wśród mieszkańców Warszawy, którzy dzielili się rodzinnymi pamiątkami. To dawne dokumenty, mapy, sztandary, świadectwa, podręczniki. Wśród nich jest nawet drewniana ławka szkolna z XIX wieku. Udało się zebrać ponad 1000 takich artefaktów.

To będzie żywe muzeum, stworzone na wzór najlepszych brytyjskich i skandynawskich ośrodków, gdzie gość staje się uczestnikiem wydarzeń, a nie tylko zwiedzającym. Dzięki temu osobiście doświadcza efektów społecznych i cywilizacyjnych przemian. Uczniowie i uczennice będą mogli niemal zanurzyć się w przeszłości, biorąc udział w niezwykłych zajęciach, np. lekcji chemii sprzed 120 lat, tajnych kompletach czy lekcji demokratycznego oporu lat 80. XX wieku. W ten sposób nasze muzeum będzie łączyło najmłodsze pokolenia ze światem rodziców czy dziadków - tłumaczy Maciej Piwowarczuk, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wielkich Historii.

Darmowy wstęp przez trzy tygodnie

Przez pierwsze trzy tygodnie wstęp do muzeum i udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny .

Muzeum będzie bazowało na żywych lekcjach historii. W ten sposób opowiemy historię XX wieku – zmiany społeczne i wielkie wydarzenia historyczne przez pryzmat szkoły i edukacji. Będzie to miejsce refleksji nad tym, co nas kształtuje, gdzie pobieramy najważniejsze lekcje życia i jaką rolę odgrywa w tym szkoła - powiedziała Magdalena Piotrowska z Fundacji na rzecz Wielkich Historii.

Historia Murowanki sięga 1903 roku

W 1903 roku grupa mieszkańców podwarszawskiego jeszcze Wawra, Gocławka i Zastowa ufundowała i zbudowała szkołę dla swoich dzieci. W tamtym czasie sześciu na 10 mieszkańców nie umiało czytać i pisać. Dla swoich dzieci chcieli lepszej przyszłości. Varsavianistka Magdalena Stopa, która zbadała i opisała historię Murowanki w monografii, opowiadała, że szkołę wzniesiono z charakterystycznej, czerwonej, nietynkowanej cegły, pochodzącej z cegielni Granzowa w Kawęczynie. Powstawały tam produkty, które zdobywały złote medale na międzynarodowych wystawach. Cegły, z których zbudowano Murowankę, to te same, które posłużyły do wykonania XIX-wiecznych wodociągów Lindleya, gmachu Teatru Wielkiego i Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.