Na 6. piętro dotarł szybciej niż winda. Niesamowite widowisko na ścianie warszawskiego budynku

Na 6. piętro szybciej po ścianie niż windą

Marcin Dzieński, mistrz świata z 2016 roku i aktualny mistrz Europy we wspinaczce na czas wygrał wyścig z windą. Pojedynek odbył się w Warszawie na ścianie budynku Centrum Olimpijskiego. Na specjalnie skonstruowaną 23-metrową drogę wspinaczkową wdrapał się w zaledwie 12,12 sekund. Wejście na wysokość 6. piętra w tak krótkim czasie było tym trudniejsze, że zbudowana na potrzeby wyścigu ściana była śliska i przeźroczysta, a chwyty rozmieszczone niestandardowo. - To była walka z samym sobą, żeby cisnąć do końca, mimo iż nie czułem już pod koniec rąk ze zmęczenia. Zazwyczaj na treningach biegam te przepisowe 15 metrów i moje ciało jest przystosowane właśnie do takiego wysiłku, a tutaj miałem jeszcze 8 metrów do pokonania, a to jest przecież dla mnie około 50 procent więcej dystansu niż standardowo – komentował Marcin.