Na Mazowszu powstały izolatoria dla osób zakażonych koronawirusem. Dwa znajdują się w Warszawie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostały cztery pierwsze izolatoria - w Płocku, Siedlcach i dwa w Warszawie. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę medyczną oraz posiłki. Co więcej, pobyt finansuje Narodowy Funduszu Zdrowia. Do izolatoriów kierują lekarze z jednoimiennych szpitali zakaźnych i szpitali, w których strukturze działa oddział zakaźny sprawując jednocześnie opiekę medyczną.

Co ważne, pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

Hotele dla medyków

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, iż Courtyard by Marriott Warsaw Airport wyciągnął pomocną dłoń do medyków. Hotel udostępnia dla kadry medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w pełni wyposażone pokoje z łazienkami (więcej:TUTAJ). Wojewoda poinformował, że do pomocy dla służby zdrowia dołącza Warsaw River View Wybrzeże Kościuszkowskie. Hotel udostępni kadrze medycznej Wojskowego Instytutu Medycznego pokoje z łazienkami. Funkcjonowanie hotelu dla medyka będzie w całości sfinansowane przez spółkę Polski Holding Hotelowy.