Na Ochocie powstaje Strefa Płatnego Parkowania. Drogowcy wyznaczają pierwsze parkingi. Duże utrudnienia w całej dzielnicy

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, obecnie na Ochocie strefa obejmuje 25 km dróg. Po rozszerzeniu będzie to 145 ulic o ponad 80 km długości. Na wszystkich ulicach włączanych do strefy oraz na części już się w niej znajdujących, musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wymagało to przygotowania dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Na zlecenie ZDM zajmuje się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie.

- Roboty muszą być etapowane, ponieważ wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia nie prowadzi się prac na raz na zbyt dużym obszarze. Trzeba też wziąć też pod uwagę pogodę - tłumaczy ZDM. - Technologia wykonywania oznakowania wymaga, aby podłoże było suche, temperatura powietrza wynosiła co najmniej 5 stopni, a w trakcie malowania nie padał deszcz. Dlatego choć rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wchodzi w życie dopiero w listopadzie, to prace trzeba było zacząć już we wrześniu.