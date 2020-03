Na polskich drogach pojawiły się żółte znaki z czołgami. To ostrzeżenie dla kierowców. Co oznaczają?

Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, 28 lutego ruszyły w Polsce międzynarodowe ćwiczenia wojskowe DEFENDER-Europe 20. Wojska sprzymierzone w ramach ćwiczeń wjeżdżają do Polski od strony zachodniej, a następnie przemieszczają się po niemal wszystkich województwach. W związku z ćwiczeniami wybrane mosty w ciągu dróg krajowych zostały oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi - znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC). Znaki te kierowane są jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification, jedna jednostka to ok. 907 kg), różniącej się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Oznaczenia będą obowiązywały do końca sierpnia tego roku. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia.

Do żółtych znaków z czołgami zwykli kierowcy nie muszą się stosować, ale warto jednak pamiętać, że na wybranych trasach mogą zostać wdrożone czasowe ograniczenia prędkości. Ograniczenie będzie sygnalizowane kierowcom m.in. poprzez mobilne (ledowe) tablice zmiennej treści.

Nocne przejazdy

Dyrekcja wyjaśnia, że większość z przejazdów jest zaplanowana na godziny nocne, aby w jak najmniejszym stopniu powodowały one utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre będą musiały odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu.