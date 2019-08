Na Ratunek Mazowsze - nowa aplikacja pokieruje nas do najbliższego lekarza. Oznaczenia na aptekach w stolicy

O funkcjonowaniu tej ostatniej grupy, mało kto wie. Nocną pomoc stomatologiczną otrzymamy każdego dnia w godz. 17-9. Przy każdej placówce umieszczonej na mapie mazowieckiego NFZ, wyświetlane są przydatne informacje – dane adresowe, numery kontaktowe oraz szczegóły dotyczące udzielanych świadczeń: podstawowe oddziały szpitalne w przypadkach Izb Przyjęć i Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i dostępność do lekarza pediatry w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Aplikacja mazowieckiego NFZ została stworzona w ramach projektu "Co? Gdzie?". Po jej pobraniu i zainstalowaniu, zyskujemy dostęp do mapy punktów pomocy lekarskiej w całym województwie mazowieckim.

Mapa dostępna jest w trzech wersjach językowych - polskiej (dotyczy całego Mazowsza) oraz angielskiej i rosyjskiej (dotyczą wyłącznie Warszawy). W najbliższym czasie w mazowieckich aptekach pojawią się także naklejki z kodami QR, które w łatwy sposób pokierują nas do linków do map w trzech wersjach językowych.

To nie jedyne innowacyjne działanie mazowieckiego NFZ w ostatnim czasie. W lipcu udostępniono wyszukiwarkę miejscowości uzdrowiskowych wraz z kierunkami leczenia oraz pełne dane teleadresowe placówek sanatoryjnych z terenu całej Polski, do których kierowani są pacjenci z Mazowsza. Link do wyszukiwarki znajdziecie TUTAJ.