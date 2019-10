Na Ursynowie powstanie "Park Polskich Wynalazców". Inwestycja za ponad 2 mln zł

- „Park Polskich Wynalazców” zlokalizowany jest pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej, Stefana Szolc-Rogozińskiego. Inspiracją do nadania nazwy było uczczenie i odpowiednie uhonorowanie polskich wynalazców. W naszym kraju nie ma prawdopodobnie parku upamiętniającego polskich wynalazców, choć tak wiele zawdzięczamy tak nielicznym jednostkom, które potęgą swojego intelektu zmieniały i zmieniają Polskę oraz otaczający świat - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Na pytania: "Co pojawi się na terenie parku? Jak dokładnie będzie wyglądać? Kto zostanie uhonorowany?" urzędnicy póki co nie chcą odpowiadać. Dopiero co Urząd m.st. Warszawy podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania, a więc w najbliższym czasie będzie pojawiać się więcej szczegółów odnośnie nowej inwestycji. Wiadomo, że dzielnica Ursynów zyskała dofinansowanie w wysokości 2 041 300,00 zł na lata 2020-2021. To oznacza, że już w przyszłym roku rozpoczną się prace związane z budową parku.

