Na Ursynowie ruszyła budowa pierwszego w dzielnicy rolkowiska. Będzie można korzystać za darmo. Otwarcie już niedługo

To będzie pierwsze rolkowisko na Ursynowie, i to bezpłatne. Obiekt powstaje na terenie przylegającym do Dzielnicowego Ośrodka Kultury "Ursynów" przy ul. Kajakowej 12b. Właśnie rozpoczęły się prace - obecnie stawiana jest konstrukcja zadaszenia.

Zgodnie z umową wykonawca ma dwa tygodnie na zakończenie prac. Postara się jednak wybudować rolkowisko jak najszybciej. Jest szansa, że zostanie oddane do użytku w przyszłym tygodniu - przekazał dzielnicowy ratusz.