Na warszawskim Bemowie powstaną nowe korty tenisowe. Ogólnodostępne dla wszystkich. Tak będą wyglądać

Korty przy ul. Reginisa 14 od kilku lat stały puste i nieużywane. Jednak wkrótce ma się to zmieniać. Bemowski OSiR ogłosił przetarg na prace, dzięki którym miejsce ma wrócić na sportową mapę dzielnicy.

- Inwestycja w infrastrukturę sportową to w dzisiejszych czasach priorytet. W naszej dzielnicy rozszerzamy ofertę sportową od dawna i chcemy to kontynuować - mówi Grzegorz Surówka, dyrektor OSiR Bemowo.

Podmiot, który wygra przetarg będzie miał za zadanie m.in. wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, drenaż, roboty ziemne, dostawę i montaż przykrycia oraz zaplecza administracyjno - szatniowego.

Jak informuje Grzegorz Surówka, zadaszenie kortu wykonane będzie w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między powłokami.

- Podwójna warstwa PCV tworzy dobrą izolację cieplną, eliminuje efekt łopotania powłok i skraplania się pary wodnej oraz przenikania promieni słonecznych, co ogranicza nagrzewanie się przekrycia latem. Powłoki PCV mają atest trudnozapalności i charakteryzują się odpornością na zimno do - 30 st. C oraz odpornością na ciepło do + 70 st. C - tłumaczy dyrektor OSiR.