- Wisła jest na tyle czysta, że śmiało można się w niej kąpać – wskazał Jan Mencwel, działacz ze stowarzyszenia MJN. - Zbadaliśmy to w profesjonalnym laboratorium: wszystkie pięć parametrów wymaganych w ustawie jest w normie. Problemem Wisły jest jednak silny i niebezpieczny nurt. Dlatego proponujemy, by kąpieliska miały formę basenów przepływowych. To idealne i bezpieczne rozwiązanie znane z wielu europejskich stolic – dodał.