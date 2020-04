Nadchodzi historyczna susza. Czy w stolicy może zabraknąć wody? Trzaskowski: latem warszawiacy będą musieli ją oszczędzać

Koronawirus odwrócił naszą uwagę od innego poważnego problemu - suszy. Poziom wody w rzekach spada z każdym dniem, co możemy zaobserwować patrząc na Wisłę, która coraz bardziej odsłania swoje dno. Jeśli przez najbliższe tygodnie nie pojawi się deszcz - a zgodnie z prognozami hydrologicznymi jest to mało prawdopodobne - czeka nas najsilniejsza susza od lat. Rafał Trzaskowski apeluje więc do mieszkańców stolicy, by w miesiącach letnich oszczędzali wodę. ''Miasto szykuje się do kampanii informacyjnej na temat zaleceń związanych z suszą'' - zapowiedział. Szczegóły poniżej.

Idzie susza, Wisła wysycha w ekspresowym tempie. Trzaskowski: mieszkańcy Warszawy muszą oszczędzać wodę Koronawirus to nie jest nasz jedyny problem. Eksperci ostrzegają, że tegoroczna bezdeszczowa wiosna może skutkować najsroższą od pięćdziesięciu lat suszą. Dramatycznie niski stan wody obrazują polskie rzeki m.in. Wisła, której poziom wody w Warszawie spada każdego dnia. Nasuwa się więc pytanie: czy powinniśmy obawiać się o brak wody w kranach? Zobaczcie zdjęcia, na których uchwyciliśmy dramatycznie niski poziom wody w Wiśle (fotografie z dnia 23 kwietnia): - Przez cały czas koncentrujemy się w tej chwili na walce z epidemią, natomiast szykuje się nam historyczna susza i olbrzymi problem z wodą w Warszawie i problem z takimi kwestiami, jak choćby oziębianie elektrowni. (...) Na razie jednak nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o dostawę wody w Warszawie - zapewnił Rafał Trzaskowski na antenie radia Tok FM. Prezydent Warszawy zaapelował do mieszkańców stolicy, aby ''w tej chwili się nie denerwowali'' ewentualnością braku w dostawie wody. Jednocześnie przyznał jednak, że miasto przygotowuje kampanię informacyjną skierowaną do warszawiaków, w której będzie ich zachęcać do oszczędzania wody w miesiącach letnich. https://twitter.com/IMGWmeteo/status/1253251438517661696 Dodatkowe 150 mln zł na walkę z suszą Przypomnijmy, że ze względu na złe prognozy dotyczące poziomu wody w Polsce rząd przygotował projekt specustawy, która przyśpieszy inwestycje zabezpieczające Polskę przed suszą. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował PAP, że na walkę z suszą trafi w tym roku dodatkowo ponad 150 mln zł.