Nadchodzi koniec kina Atlantic? "Ratujmy legendarne miejsce na kulturowej mapie stolicy"

Według zarządcy kina jednym z prawdopodobnych powodów nieprzedłużenia umowy jest zamiar wyburzenia kina i budowa na jego miejscu biurowca. Obawy podyktowane są faktem, iż Max-Film doprowadził do zamknięcia kin, takich jak Relax, Skarpa, Sawa, Wars czy Ochota.

W obronie Atlantica stanęła Gildia Reżyserów Polskich. Filmowcy zrzeszeni w związku wystosowali w tej sprawie specjalny list. Apel gildii opublikowano na łamach "Gazety Stołecznej".

Jesteśmy zaskoczeni i zaniepokojeni informacjami o likwidacji najstarszego kina w Warszawie (...). To kulturalny tygiel, skupiający przedstawicieli wszystkich sztuk, otwarty na szeroką publiczność (...). Przez 90 lat kino przyzwyczaiło publiczność do ambitnego repertuaru (...). Atlantic podtrzymuje najlepsze tradycje spotkań autorskich i benefisów oraz wydarzeń edukacyjnych (...). Dla filmowców to miejsce szczególne. Z wielkim smutkiem obserwujemy, jak z polskiej mapy kulturalnej znikają instytucje integrujące społeczeństwo, ambitne i szlachetne. Likwidacja lub chociażby ograniczenie możliwości dotychczasowego działania kina Atlantic to zamach na kulturę - czytamy w liście Gildii Reżyserów Polskich.