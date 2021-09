Nadwiślański pawilon edukacyjny Kamień powalczy o prestiżową nagrodę. Za co go doceniono?

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych na świecie. Została ufundowana w 1987 przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację imienia Miesa van der Rohe w Barcelonie. Przyznawana jest co dwa lata europejskim architektom za ich wkład w rozwój najwyższej jakości architektury i urbanistyki. Do tegorocznej edycji nominowany został Nadwiślański pawilon edukacyjny Kamień. Jego ideą jest przybliżenie bogactwa nadwiślańskiej przyrody mieszkańcom poprzez jego wyjątkową architekturę i działalność edukacyjną.

- Bryła budynku przypomina swoją formą kamień polodowcowy, który można spotkać nad Wisłą, a w pełni przeszklony front otwiera Kamień na okoliczne łąki i lasy, zacierając granicę pomiędzy architekturą a naturą. Terenu wokół pawilonu został zagospodarowany, tak aby stworzyć przestrzeń zachęcająca do spędzania czasu i odkrywania nadwiślańskiej przyrody - tłumaczy warszawski Zarząd Zieleni.