Najbardziej kolorowe święto wraca do stolicy. Holi Święto Kolorów odbędzie się w sierpniu

Holi Święto Kolorów to impreza, którą uwielbiają warszawiacy. Jest to chyba najbardziej kolorowe wydarzenie w stolicy. Podczas tej imprezy uczestnicy obsypują się kolorowymi proszkami. Rytuał przywędrował do nas z Indii i cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko w Warszawie, ale w całej Europie. Tegoroczna edycji Holi odbędzie się 29 sierpnia na Stadionie Syrenki. Udział jest darmowy.

- Daj się ponieść kolorowemu szaleństwu! Przyjdź ze swoimi znajomymi i wspólnie pokolorujcie się nawzajem w rytm najlepszej muzyki granej przez naszych DJów! - zachęcają organizatorzy na stronie wydarzenia.