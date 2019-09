Przed wojną Otwock był tętniącym życiem miasteczkiem uzdrowiskowym z rozwiniętą społecznością żydowską, która chętnie odwiedzała nie tylko okoliczne sanatoria. Wielu mieszkających na Mazowszu Żydów znalazło miejsce ostatniego spoczynku na otwockiej nekropolii. Wielu z nich zamordowano w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Żydów Zofiówka. Budynki zakładu do dziś można oglądać w Otwocku.Warto odwiedzić także żydowski cmentarz w Otwocku. Nekropolia została zdewastowana w czasie wojny i tuż po niej. Rabusie poszukiwali tu kosztowności. Według relacji Krzysztofa Bielawskiego groby niszczono po to, by wykonać z nich tarcze ścierne do szlifierek. Zaś kości sprzedawano studentom medycyny. Pomimo to, cmentarz pozostawał nadal miejscem spoczynku dla okolicznych Żydów, choć większość z nich została wymordowana w trakcie holokaustu. Pochówków dokonywano jeszcze w latach 50. XX wieku. Do dziś zachowało się około 1200 nagrobków.

Łukasz Kowalski