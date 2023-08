Najbogatsze województwa w Polsce. To tam mieszkają najbardziej zamożni Polacy. Kto na podium rankingu? Redakcja Warszawa

Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" co roku publikuje rankingi bogactwa samorządów. Niedawno opublikowano wyniki za 2022 rok. W zestawieniu dochody podano per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca. My w najnowszym rankingu przyjrzeliśmy się zamożności województw w Polsce. Które województwo jest najbogatsze? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do klasyfikacji.