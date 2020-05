Najczęstsze wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż gruntu z niedokończoną inwestycją

Sprzedaż działki z niedokończoną budową często budzi wątpliwości podatników dotyczące stawki VAT, jaka powinna zostać zastosowana przy tego typu transakcji. Prawo budowlane określa budynek lub budowlę jako obiekt trwale związany z gruntem wyposażony w instalacje, umożliwiające korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Budynek w rozumieniu prawa budowlanego musi posiadać także fundamenty i dach. Jeśli zatem rozpoczęta na działce budowa nie spełnia określonych wyżej warunków, przy sprzedaży nie można zastosować stawki podatku 8%. W świetle ustawy o VAT sprzedaż wyżej określonej działki należy wówczas rozliczyć na zasadach ogólnych, stosując stawkę 23% VAT.

Przeniesienie własności nieruchomości w formie darowizny

Kolejną sytuacją budzącą wątpliwości podatników jest przekazanie nieruchomości w formie darowizny. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów, a także darowizna, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub części w momencie jej nabycia. Oznacza to, że przeniesienie prawa do nieruchomości w formie darowizny rodzi obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o VAT, jeśli podatnik, nabywając ją, miał prawo do odliczenia VAT.

Faktura korygująca zaliczkę wpłaconą przed ustanowieniem cesji praw i obowiązków

Firmy deweloperskie będące czynnymi podatnikami podatku VAT, zawierają z osobami fizycznymi umowy przedwstępne dotyczące budowy i ustanowienia odrębnej własności, a następnie sprzedaży lokalu. Klienci dokonują wpłat zaliczkowych na poczet przyszłej dostawy na podstawie faktur zaliczkowych. Niekiedy jednak, zanim nastąpi przeniesienie praw własności do nieruchomości, klient dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, zwaną cesjonariuszem, który od tej chwili jest zobowiązany do wnoszenia kolejnych wpłat. Po dokonaniu cesji deweloper zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej wcześniej otrzymaną zaliczkę od klienta. Obowiązek korekty wynika z faktu, że po cesji, pomiędzy firmą deweloperską a klientem ostatecznie nie dojdzie do żadnej transakcji, podlegającej opodatkowaniem podatkiem VAT.

