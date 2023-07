Najdłuższa trasa rowerowa w Warszawie. Niemal 40 kilometrów dla fanów kolarstwa. Gdzie się rozpoczyna i kończy?

Trasa rozpoczyna się w Puszczy Kampinoskiej, a następnie przez ul. Prozy, biegnie wzdłuż Wisłostrady koło Lasku Bielańskiego i Kępy Potockiej. Za Klubem Sportowym "Spójnia" (Wybrzeże Gdyńskie 2) ścieżka schodzi nad samą Wisłę. Z Wisłą ścieżka żegna się na wysokości ul. Ludnej. Dalej przez Centralny Park Kultury (w pobliżu zbiegu ul. Ludnej i ul. Solec) oraz ul. Hoene-Wrońskiego biegnie w kierunku Łazienek. Przy Agrykoli ścieżka wspina się do pl. Na Rozdrożu by następnie ul. Belwederską dotrzeć do ul. Sobieskiego. Dalej wzdłuż Al. Wilanowskiej i ul. Przyczółkowskiej biegnie do Powsina. Szlak liczy łącznie około 37 kilometrów.