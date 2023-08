Najdroższe ulice w Warszawie 2023. Tutaj mieszkania warte są miliony. To najbardziej luksusowe ulice w stolicy Redakcja Warszawa

Najdroższe ulice w Warszawie 2023. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na m2 nieruchomości na jednej z najdroższych ulic to już ponad 22 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż warszawska średnia.