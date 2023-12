Najdroższy apartament w Polsce zostanie sprzedany. Cena: 100 milionów złotych. Zamieszka w nim 20 tys. osób?

Co się może wydarzyć, gdy jeden apartament zostanie podzielony pomiędzy 20 tys. osób? Jak powiedział Zaorski w rozmowie z kanałem Biznes Misja, wszyscy współudziałowcy mogą robić z tym apartamentem to, z czego wynikają ich prawa do dysponowania w dowolny sposób prawem własności.

Chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób: dostajesz udział, nabywasz lub kupujesz, dostajesz wpis do księgi wieczystej ze swoim nazwiskiem, dostajesz klucze. I to jest cały pomysł. Jest to fizycznie i prawnie możliwe. A potem co właściciele zdecydują, jak przegłosują, jakie pomysły zrealizują, to już zależy tylko od nich. Ja wierzę w prawo do wolności - podkreślił inwestor.