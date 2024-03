Tomcio Paluch to fikcyjna postać z kręgu europejskiego folkloru, zwłaszcza brytyjskiego. Pierwszy raz historia o Tomciu Paluchu została opublikowana w 1621 roku pod tytułem " The History of Tom Thumb". Nie większy niż kciuk dorosłego mężczyzny Tomcio stał się na tyle popularny, że zaczął pojawiać się w bajkach i legendach, a także dwukrotnie w baśniach braci Grimm. Nic więc dziwnego, że maluszek doczekał się swojej ulicy.

Szymon Starnawski