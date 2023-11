Najgorsze drogi w Warszawie. Wymagają pilnego remontu

Arteria, która przecina Pragę-Południe, jest w bardzo złym stanie. Po pierwsze, problem dotyczy jakości nawierzchni, która szczególnie między Al. Zieleniecką a Zamieniecką jest w złym stanie. Po drugie, problemem jest sam układ drogi. Trzy pasy zmieniające się na dwa, dziwne zakręty czy zwężenia na wysokości obecnej siedziby Zarządu Transportu Miejskiego. To właśnie w jednym z takich miejsc w lipcu 2021 roku doszło do śmiertelnego wypadku. W 2019 roku Policja pokazała szczegółowe dane. Wtedy Grochowska była jedną najniebezpieczniejszych ulic w Warszawie. Doszło tam aż do 17 wypadków, w których rannych zostało 20 osób, a zginęła - 1 osoba.

