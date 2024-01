Najgorsze licea w Warszawie. W tych szkołach egzamin maturalny wypadł zdecydowanie najgorzej. Ranking placówek

Druga połowę naszej listy otwiera Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 27. W tej szkole do matury przystąpiły 22 osoby. Egzamin zdało 12 uczniów. Maturzyści reprezentujący powyższą szkołę radzili sobie następująco z podstawowymi przedmiotami: język polski - średni uzyskany wynik to 47 proc. matematyka - średni uzyskany wynik to 43 proc. język angielski - średni uzyskany wynik to 81 proc.

