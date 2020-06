Najgorsze osiedla w Warszawie. 10 miejsc, w których mieszkańcy przeklinają swój los i żałują decyzji o zakupie

Jak to jest mieszkać przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic Warszawy, która niemal przez całą dobę jest zakorkowana oraz nie móc wyjść na balkon bez poczucia, że obserwuje nas co najmniej kilka osób z okien z naprzeciwka? To uczucie doskonale znają mieszkańcy nowych osiedli budowanych przy al. Prymasa Tysiąclecia. Region przez wiele lat był zaniedbywany, a wraz z dynamicznym rozwojem Woli i budową drugiej linii metra, zaczął być intensywnie eksplorowany przez deweloperów. Jak teraz wygląda? Próbkę radosnej mieszkaniowej twórczości możecie zobaczyć na zdjęciu.

