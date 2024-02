Najlepsze pączki 2024 w Warszawie. Wybitne smaki i tradycja. TOP 10 pączkarni i cukierni. Zdecydowany lider rankingu

Najlepsze pączki w Warszawie. Gdzie kupić w 2024 roku?

Tłusty Czwartek to ruchome święto, zależne od daty obchodów Wielkanocy. Najczęściej przypada między 29 stycznia a 4 marca. W 2024 roku będziemy świętować go 8 lutego. Tłusty czwartek tuż, tuż. Dla jednych oznacza to domowe smażenie i szukanie idealnego przepisu na pączki, dla drugich będzie to szansa na spróbowanie smakołyków z okolicznych lokali.

Gdzie kupić najlepsze pączki w Warszawie? Do tych paczkarni i kawiarni w stolicy ustawiają się długie kolejki. Nic dziwnego, bowiem te pączki smakują wspaniale! Zapytaliśmy czytelników Warszawa Nasze Miasto, gdzie kupują pączki i które miejsca polecają. Wyniki poznasz w galerii poniżej. Kliknij zdjęcie, aby przejrzeć listę.