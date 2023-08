Najlepsze restauracje w Warszawie w 2023 roku. Mieszkańcy i turyści są zgodni. W tych lokalach serwują najlepsze posiłki

Jeśli lubicie wyrafinowaną kuchnię, ale nie przepadacie za białymi serwetkami, przepychem i wykromchalonym obrusem, to zdecydowanie miejsce dla Was! Zajmująca 6 miejsce w rankingu najlepszych restauracji w Warszawie InFormal Kitchen oferuje dania od kuchni polskiej, przez azjatycką, na włoskiej pizzy i francuskich deserach kończąc. W lokalu przy placu Małachowskiego 2 czekają na Was m.in. pierogi z ricottą i kurkami (47 zł), polik wołowy w sosie winnym (67 zł), czy fondant czekoladowy ze słonym karmelem i lodami waniliowymi (33 zł). Kolejna restauracja na następnej stronie >>>

Szymon Starnawski / archiwum Polska Press