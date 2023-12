Najmniejszy hotel w Polsce ma jedynie 14 metrów kwadratowych. Powstaje na Mazowszu. Można zabrać go ze sobą

We włosko brzmiącej miejscowości Lucimia na granicy Mazowsza i Lubelszczyzny powstał najmniejszy hotel w Polsce, a być może i na świecie. „Ukoi” to tzw. mikrohotel złożony z niezależnych domków modułowych „otwartych” na okolicę. Ma tylko 14 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. To tyle ile standardowy pokój hotelowy. W środku wszystko to, co w takim miejscu powinno się znaleźć:

dwuosobowe łóżko ze sporym oknem,

łazienka z prysznicem i WC,

aneks kuchenny.

Co ważne, konstrukcja jest mobilna. Ustawiono ją na przyczepce, co oznacza, że mikrohotel można ustawić w dowolnym miejscu. Nie jest do tego potrzebne pozwolenie na budowę.