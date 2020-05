Najmodniejsze miejsca w Warszawie znów otwarte! Tutaj nabierzesz energii po kwarantannie

Lunapark to otwarty w zeszłym roku kompleks gastronomiczno-rozrywkowy, który zajmuje olbrzymi, zielony teren na prawym brzegu Wisły, przy Wale Miedzeszyńskim 407. Od piątku, 29 maja ponownie czekać tam na was będzie wyjątkową przestrzeń o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, gastronomicznym i rekreacyjnym. Twórcy tego miejsca chcieli aby każdy kto odwiedzi to miejsce, poczuł się jak na wakacjach. Do dyspozycji gości jest Mini Market - młodszy brat kultowego Nocnego Marketu, Hocki Klocki (znane z bulwarów wiślanych) oraz Wata Cukrowa - nowatorska klubokawiarnia zamknięta w prawdziwym namiocie cyrkowym. Adres: Wał Miedzeszyński 407

