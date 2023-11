Najpiękniejsze miasta na Mazowszu. 9 zachwycających miejscowości. Warto je odwiedzić chociaż raz w życiu Michał Mieszko Skorupka

Mazowsze to region, który naszym rodakom kojarzy się przede wszystkim ze stolicą Polski - Warszawą. Znajduje się tu jednak wiele innych miejscowości, które warto odwiedzić ze względu na urocze tereny, wspaniałą architekturę, liczne zabytki oraz wyjątkowy klimat. Są to również idealne miejsca do wypoczynku i naładowania baterii po ciężkim tygodniu w pracy czy w szkole. Przedstawiamy listę 9 miejscowości w województwie mazowieckim, które zasługują na naszą wizytę. Kliknij w zdjęcie, aby poznać te miasta.