Najśmieszniejsze memy o Warszawie i jej mieszkańcach. Te perełki Internetu rozśmieszą do łez Michał Mieszko Skorupka

Memy o Warszawie bawią niezmiennie od lat. Obrazki okraszone śmiesznymi opisami to coś, co internautom nigdy się nie znudzi. Dowodem na to są coraz to nowsze pomysły, przedstawiające w humorystyczny sposób zarówno bieżące wydarzenia, jak i uniwersalne tematy. Idealnym obiektem do tego typu żartów jest stolica. Czy jej mieszkańcy potrafią się śmiać z samych siebie? Przekonajcie się. W poniższej galerii przedstawiamy najlepsze memy związane z Warszawą, jakie udało nam się znaleźć w sieci.