Najstarsze ogrody działkowe w Warszawie imienia Marii Kaczyńskiej? Działkowcy ostro krytykują pomysł prezesa ROD

Afera związana ze zmianą patrona najstarszych ogródków działkowych w Warszawie ciągnie się już od kilku miesięcy, a dokładnie od początku maja bieżącego roku. To właśnie wtedy działkowcy po raz pierwszy poinformowali o planach obecnego prezesa mokotowskiego ROD-u, Adama Lityńskiego, który zaproponował, by nową patronką ogrodu została Maria Kaczyńska. - Jako działkowcy i miłośnicy naszego ogrodu opowiadamy się za jego apolitycznością - grzmieli wówczas działkowcy w apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Z relacji udostępnionej przez administratorów strony Ogródki Działkowe im. Obrońców Pokoju wynika, że 12 maja 2019 roku odbyło się już jedno zebranie walne, którego tematem była zmiana patrona. - Niemal jednogłośnie sprzeciwiono się temu pomysłowi - czytamy w jednym z postów. Zaniepokojeni dotąd działkowcy myśleli zatem, że to definitywny koniec zamieszania. Tymczasem pod koniec lipca Lityński postanowił wrócić do tematu i dalej forsować kandydaturę Marii Kaczyńskiej na nowego "opiekuna" ogrodu.

Minęły ledwie dwa miesiące, a zarząd w formie nadzwyczajnej ponownie chce poddać zmianę nazwy ogrodu pod głosowanie. Jest to nie tylko niezrozumiałe, ale w przekonaniu naszym i wielu działkowców jest wyrazem braku szacunku dla demokratycznej decyzji, która została niedawno podjęta - skarżą się działkowcy prowadzący profil.

Kolejne zebranie ma odbyć się w sobotę, 10 sierpnia. Co ciekawe, przeciwnicy pomysłu prezesa sugerują, że data wybrana została nieco podstępnie - w samym środku sezonu urlopowego, co może przecież wpłynąć na frekwencję spotkania. Mimo to, nie zamierzają składać broni. - Prosimy wszystkich działkowców, aby stawili się na nadzwyczajnym walnym zebraniu (...) aby o kluczowych sprawach ogrodu nie decydowała wyłącznie wąska grupa działkowców - nawołują w swoim apelu.

