Najważniejsze inwestycje w Warszawie 2023. Co zapamiętamy?

To ostatnia duża, wolna działka w warszawskim City na Woli. Najpierw pracować miał tu słynny architekt Bjarke Ingels. Zaproponował wijące się ogrody w przeciętnym na pół wieżowcu. Ostatecznie inwestorzy zrezygnowali ze słynnego Duńczyka. Nowy pomysł na Towarową 22 wymyślili JEMS-i. Polska pracownia również zaprezentowała coś niekonwencjonalnego. Najciekawiej prezentuje się park, którego część zostanie „wciśnięta” w szkielet pofabrycznej hali. Gra z zabytkiem (Dom Słowa Polskiego), pofabryczną przeszłością działki, a także zielenią to charakterystyczne punkty projektu. Górować nam nim będą trzy ponad stumetrowe wieżowce. Towarowa to projekt na lata. Pierwszy budynek zostanie otwarty w 2025 roku.

mat. pras.