Największe afery ostatnich 20 lat: Rywingate, Praca za seks, Amber Gold i "Pancerny Marian". Pamiętacie je wszystkie?

Afera Rywina (2002 ) W grudniu 2002 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała tekst „Ustawa za łapówkę, czyli przychodzi Rywin do Michnika”, w którym ujawniono, że w lipcu Lew Rywin, jako posłaniec tzw. grupy trzymającej władzę, zaproponował Adamowi Michnikowi, naczelnemu Gazety i spółce Agora korzystne zapisy w nowelizowanej ustawie o radiofonii i telewizji. Ową grupą, zdaniem Michnika mieliby być ówcześni politycy SLD, partii, która sprawowała wówczas rządy. Zapisy, które by przegłosowali, miały pozwolić Agorze na zakup telewizji Polsat. Biznesmen i producent filmowy, Rywin stawiał jednak warunki. Spółka Agora miała m.in. zaniechać krytyki rządu SLD, a sam Rywin miał zostać zatrudniony w telewizji Polsat, by w ten sposób dbać o interesy rządzącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ujawnienie scenogramów rozmów pomiędzy Michnikiem a Rywinem doprowadziło do powstania pierwszej w Polsce sejmowej komisji śledczej.Afera okazała się także szeroko komentowanym wydarzeniem medialnym, głównie za sprawą telewizyjnych transmisji z posiedzeń . Z czasów afery do języka potocznego weszły „grupa trzymająca władze”, „szara sieć”, a także słowa premiera Leszka Milera skierowane do Zbigniewa Ziobro („Pan jest zerem”). Do chwili publikacji artykułu jedną osobą skazaną w aferze był Lew Rywin. Otrzymał on wyrok skazujący na dwa lata więzienia i 100 tys. zł grzywny.

