Największy dancing międzypokoleniowy w Warszawie. "Teściowa Śpiewa" powraca!

Zapraszamy seniorów, ich dzieci, wnuki, sąsiadów i młodych. Młodzi na Was liczymy! Pamiętajcie, to właśnie od nas dużo zależy. Przełamujmy stereotypy związane z postrzeganiem starości. Walczmy z wykluczeniem społecznym ze względu na wiek. Łączmy pokolenia, Dancing uczy tolerancji i odwagi życiowej, inspiruje do rozwijania swoich pasji niezależnie od wieku - zapowiadają organizatorzy.

O godz. 16.30 zagrają dla wszystkich Dj Jerry vs Praktyczna Pani & Blu Mantic (na wokalu). Jeśli całość pójdzie zgodnie z planem plenerowa impreza potrwa do godz. 21. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

Pierwsze imprezy z cyklu Dancing Międzypokoleniowy odbyły się w 2011 r. Pomysłodawczynią tego projektu jest Paulina Braun. Wydarzenie szybko zyskało na popularności. Dziś pod opieką i pełnym wsparciem Pauliny organizowany jest przez liczne organizacje, kluby, dzielnice w formule licencyjnej w całej Polsce.