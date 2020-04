Największy samolot świata przyleci do Warszawy. Antonow An-225 będzie załadowany sprzętem

Antonow An-225 to największy samolot świata. Powstał w 1988 roku w ZSRR by przewozić wahadłowiec kosmiczny, ale po upadku żelaznej kurtyny wyremontowano go i zamieniono w samolot transportowy. An-225 jest własnością ukraińskiego przedsiębiorstwa Antonow Airlines, które transportuje drogą lotniczą ogromne ładunki.

Z usług firmy skorzystać chce KGHM. Firma, wraz z Grupą Lotos, chce w ten sposób przetransportować do Polski tony sprzętu medycznego potrzebnego do walki z koronawirusem. Antonow za jednym razem może przewieźć 253 tony ładunku.

Zobacz, jak wygląda gigant, którzy przyleci ze sprzętem do Warszawy