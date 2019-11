Najwyższa żywa choinka w Warszawie. Znajdziecie ją na Placu Bankowym 1 [ZDJĘCIA]

Świąteczna Warszawa

Miasto przygotowuje się do świąt. Już 7 grudnia ulice Warszawy rozbłysną dzięki Świątecznej Iluminacji. Tego samego dnia nastąpi też uroczyste zapalenie choinki na Placu Zamkowym. Już gotowe na Boże Narodzenie jest za to drzewko, które stanęło na dziedzińcu Placu Bankowego 1. I to nie byle jakie.

Jodła ma bowiem ponad osiem metrów. To najwyższa żywa choinka w Warszawie. Drzewko na specjalnej platformie przyjechało do stolicy spod Krakowa. Ale udekorowana choinka z ponad setką bombek i mnóstwem lampek to nie jedyna świąteczna atrakcja przy Placu Bankowym 1. Ozdoby pojawiły się również na elewacji kamienicy. W oknach zawieszono zielone wieńce ozdobione srebrnymi bombkami i lampkami.

Zobaczcie zdjęcia najwyższego drzewka w stolicy: