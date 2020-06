Najwyższy budynek w Warszawie szybko rośnie. Konstrukcję widać już z kilku dzielnic miasta

Przez cały rok stopniowo otwierany będzie pasaż biegnący wzdłuż parterów wszystkich budynków Varso. Znajdą się tam punkty gastronomiczne: Nutrimind Group, Menya Musashi, Karmello, Salad Story, Vincent, Wrap Me, Stół i Wół oraz Quattro Formaggi, a także salon kosmetyczny Nail Spa, biuro podróży Sun Way Travel oraz kantor.

Wieża do dachu będzie miała 230 metrów, a wraz z iglicą aż 310, tym samym wyprzedzając PKiN (do tej pory najwyższy budynek w Polsce). Na razie zbudowano ok. 185 metrów, ale do jesieni gotowa powinna być ostatnia kondygnacja. Później specjalny dźwig zamontuje składającą się z kilku części ogromną iglicę.

Deweloper zapowiadał, że na szczycie wieży powstanie taras widokowy, z którego każdy – kto wykupi bilet – będzie mógł skorzystać. Najwyższe piętra mają zostać przeznaczone pod ekskluzywne restauracje. - Najprawdopodobniej taras widokowy zostanie otwarty w 2022 roku. Sam budynek będzie gotowy pod koniec 2021, ale będziemy potrzebowali kilku miesięcy, żeby otworzyć go dla mieszkańców – wyjaśnia nam Peter Pecnik.

